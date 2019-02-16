Санкт-Петербург, 16 февраля, 2019, 20:45 — ИА Регнум. На месте обрушения перекрытий в здании университета ИТМО на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге продолжаются работы по разбору завалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Краев ИА REGNUM Разбор завалов

На месте происшествия работают спасатели, кинологи с собаками, сотрудники СКР. Рядом дежурят машины реанимации, но помощь медиков пока не потребовалась. В здании идёт разбор завалов, слышны звуки работы спецтехники.

На место ЧП прибыли ректор вуза Владимир Васильев, а также представители совета ректоров вузов Петербурга, Ленинградской области и министерства высшего образования и науки.

Председатель совета ректоров Алексей Демидов сообщил, что создана комиссия, которая готова оказать ИТМО всю необходимую помощь. Демидов отметил, что о причинах ЧП говорить пока рано, их должны установить компетентные органы.

Первокурсник вуза рассказал журналистам, что в здании действительно проходили ремонтные работы, а также были протечки, к которым все давно привыкли.

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По последним данным, из здания после происшествия были эвакуированы 86 человек, 26 из них — по пожарной автолестнице через оконный проем пятого этажа. Погибших, пострадавших нет.

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