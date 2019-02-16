Санкт-Петербург, 16 февраля, 2019, 20:34 — ИА Регнум. По факту обрушения перекрытий в корпусе одного из высших образовательных учреждений на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Об этом сообщает в субботу, 16 февраля, Следственный комитет России (СКР).

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

«На месте происшествия работают спасательные службы, а также следователи и криминалисты», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате обрушения перекрытий в пятиэтажном здании, где проводились строительные работы, никто из людей не пострадал.

Читайте также: Погибших при обрушении в здании университета в Санкт-Петербурге нет — МЧС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля 2019 г. в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании НИУ ИТМО (Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики).

Читайте также: В Санкт-Петербурге в здании университета ИТМО обрушились перекрытия