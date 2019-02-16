Санкт-Петербург, 16 февраля, 2019, 19:41 — ИА Регнум. На улице Ломоносова в Санкт-Петербурге, по последним данным, никто не погиб при обрушении перекрытий в здании Университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО). Об этом сообщает в субботу, 16 февраля, пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«Из здания (после ЧП) были эвакуированы 81 человек… — говорится в сообщении. — По данным на 19:00 (МСК), в результате происшествия погибших не обнаружено».

По предварительным данным, нарушение технических требований при проведении ремонтных работ могло стать причиной ЧП.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 февраля в Санкт-Петербурге в здании университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) произошло обрушение перекрытий с пятого по второй этажи.

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