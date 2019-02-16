Тверь, 16 февраля, 2019, 17:58 — ИА Регнум. В Конаковском районе Тверской области на трассе М-10 «Россия» столкнулись сразу восемь транспортных средств. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

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ДТП произошло в субботу, 16 февраля, в районе населенного пункта Завидово. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Произошло попутное столкновение с участием восьми транспортных средств», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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