Москва, 16 февраля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Заявление народной артистки Украины Ады Роговцевой, которая призвала жителей Украины «изолироваться от русских», прокомментировал украинский и российский журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

По его словам, актриса, которая ранее активно поддерживала госпереворот в Киеве, уже давно придерживается такой точки зрения.

«Призыв Роговцевой к дальнейшему отдалению — это часть все той же политики, — пояснил Вассерман в комментарии Nation News. — И если считать необходимость отрыва украинцев от остальных русских целью, то в рамках этой цели она говорит и действует вполне разумно».

Напомним, ранее народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью ZIK заявила, что жителям Украины проще «изолироваться от русских, которых не переучить».

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