Москва, 16 февраля, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Целью выходящих на первый план в России «левацких» движений и их западных кураторов, действующих через Украину, — запустить Перестройку-2, которая приведет к развалу государства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в фильме «Измена под красной маской», премьера которого состоялась сегодня, 16 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Горбачев

Создание антипатриотических левых структур — процесс рукотворный, это проект, причем довольно крупный, сооружаемый абсолютно конкретными людьми и структурами с абсолютно деструктивными целями. Нити этого процесса тянутся на Украину, а оттуда на Запад.

«И сооружается это со стопроцентно подрывными целями, цинично, в каком-то смысле глумливо по отношению к коммунистической благородной идеологии. Которая превращается в нечто, сходное с тем, что является геббельсовской клеветой по поводу этой идеологии.

Но окончательная цель, конечно, заключается в том, чтобы уже под этим соусом соорудить новую Перестройку и запустить механизм деструкции с далеко идущими последствиями, не имеющими никакого отношения к смене нынешнего — ужасно несовершенного и скверного — устройства России на что-нибудь, чуть более хотя бы совершенное.

Нет таких целей. Цель — нанести поражение в войне, подорвав страну изнутри, разрушить страну и передать ее под западный патронат, а самим стать такими полицаями на теле развалившейся на части страны», — заявляет политолог.

Кургинян добавляет, что есть и «фантомы на коммунистическую тему», которые возникают сами собой, поскольку развал Советского Союза породил регресс, а этот регресс — необразованную молодежь.

«Она справедливо переживает страшно несовершенное существование нашего государства, колоссальное количество патологий, которыми это государство наполнено и которых не могло не быть, ибо на обломках империи, путем построения капитализма за пять лет на пустом месте ничего, кроме некоей монструозности, соорудить нельзя. Но молодежь это переживает, потому что ей же в этом жить как-то. Она, соответственно, кидается к чему-нибудь такому протестному», — говорит лидер движения «Суть времени».

Но есть и левые конструкты, цель которых — Перестройка-2 и перехват справедливого социального протеста. Эти действия сочетаются с «вымороченностями, извращениями, творимыми вокруг святого коммунистического дела, создавшего великий Советский Союз и выигравшего войну с абсолютным врагом человечества нацизмом», считает Кургинян.

Напомним, 16 февраля на официальном канале движения «Суть времени» в YouTube вышла первая серия фильма лидера движения Сергея Кургиняна «Измена под красной маской». В фильме говорится о подготовке второй перестройки, призванной завершить разгром российского государства при помощи так называемых левых сил.

Эта третья (после «болота» и стрелковского мятежа), псевдокрасная волна Перестройки-2 особо опасна тем, что ее герои скрывают национальную измену под симпатичной для населения России, ностальгирующего по СССР, красной маской.