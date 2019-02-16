Москва, 16 февраля, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Российские леваки работают против России. По сути, это те же белоленточники, не стесняющиеся западного кураторства и иностранных денег. Об этом говорит лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в фильме «Измена под красной маской», премьера которого состоялась 16 февраля.

Dmitry A. Mottl Митинг на Болотной площади. 2011

Если в 2011—2012 годах во время попытки организовать Майдан в России леваки были на периферии процесса, то позже они начали выходить на первый план, предлагая свою программу подготовки Майдана. Так, 3 августа 2012 года координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов и член Совета Левого фронта, экс-депутат Госдумы, ныне проживающий на Украине Илья Пономарев дали совместную пресс-конференцию «Перспективы протестного движения в России» в пресс-клубе новосибирского союза журналистов.

На мероприятии они обсуждали новую волну уличных манифестаций — так называемое осеннее наступление. Говорилось о том, что если такую волну не поднять, то нечего было и затеваться в декабре 2011-го.

В этой новой волне протестов должны быть три составляющие: собственно, Майданы, они же «Марши миллионов», забастовочное движение, организованное независимыми профсоюзами и антимосковское, сепаратистское наполнение региональной протестной деятельности. Всё это предлагается как России, так и конкретно Новосибирску и Сибири в целом.

«Обсуждаются не только региональные майданы и забастовки, но и некие установочные белоленточные лагеря, где региональным активистам хотят объяснять цели и задачи «осеннего наступления», где заодно хотят отобрать нужный контингент, подготовить его нужным образом и так далее», — говорит Кургинян.

Разница между белоленточными лагерями и «Селигером» в том, уточняет Пономарев в ходе новосибирской пресс-конференции, что первые собирают активистов в разных регионах России, а не в одном месте из регионов.

«Сбор белоленточных региональных активов осуществляется в Сибири (новосибирский лагерь, он же сибирский лагерь), Центральной России (Воронежский лагерь), в Волжско-Уральском регионе (лагерь «Волга+Урал» под Нижним Новгородом), на Северо-Западе (под Петербургом) и в Подмосковье», — добавляет Кургинян.

Это называется «летнее укрепление связей между регионами». Но если это не вербовка, то что же? — задается вопросом Кургинян. Ведь лагеря собираются для того, чтобы именитые столичные белоленточные вожди могли присмотреться к региональным белоленточным активам, о чем говорит и сам Пономарев.

А рядом с «вождями», которые не стеснялись самых сомнительных источников финансирования, присутствуют совсем иностранные агенты. В пресс-конференции наряду с Удальцовым и Пономаревым принимает участие некий Андрей Терехин — руководитель межрегионального общественного фонда «Голос — Сибирь». «Голос —Сибирь» входит в ассоциацию «Голос», в которой заместителем исполнительного директора является правозащитник Григорий Мельконьянц, приобретший широкую известность своей фразой «НТВ — сурковская пропаганда».

Этот тот самый «Голос», который получал деньги от USAID — агентства США по международному развитию, а в 2016 году был внесен в реестр иностранных агентов и ликвидирован согласно решению Пресненского районного суда.

«В ходе рассматриваемой нами пресс-конференции, прошедшей в Новосибирске 3 августа 2012 года, Пономарев и Удальцов жеманно изумляются по поводу клеветы об иностранных деньгах, на которые осуществляет свои проекты белоленточная оппозиция. А рядом с ними в качестве третьего участника — представитель организации, которая не скрывает получение американских денег, сообщает, сколько их получает. И именно этот представитель отвечает за крайне важный для белоленточников проект под названием «региональные оппозиционные лагеря», — комментирует Кургинян.

Именно в присутствии Терехина Пономарев говорит о том, что регионы России превратились в колонии метрополии, каковой является Москва.

«Тем самым на повестку дня ставится не только проведение осенних Майданов и забастовок, не только подготовка кадров в пяти оппозиционных региональных лагерях, но и антиколониальное, то есть антимосковское регионально-сепаратистское наполнение региональной протестной деятельности», — заключает Кургинян, добавляя, что под опекой таких столичных господ рост центробежных тенденций в ходе активизации деятельности оппозиции гарантирован.

Напомним, 16 февраля на официальном канале движения «Суть времени» в YouTube вышла первая серия фильма лидера движения Сергея Кургиняна «Измена под красной маской». В фильме говорится о подготовке второй Перестройки, призванной завершить разгром российского государства, при помощи так называемых левых сил.

Эта третья (после «болота» и стрелковского мятежа), псевдокрасная волна Перестройки-2 особо опасна тем, что ее герои скрывают национальную измену под симпатичной для населения России, ностальгирующего по СССР, красной маской.