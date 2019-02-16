Москва, 16 февраля, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Вторая Перестройка, которая готовится под левой вывеской, является не чем иным, как национальной изменой, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в фильме «Измена под красной маской», премьера которого состоялась 16 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

Для России это закончится катастрофой: декоммунизацией, десоветизацией и зачисткой всего, что несет в себе хоть какую-то волю к не колониальному или даже не до конца колониальному бытию. Дело в том, что этот «красный конструкт» создает в России Глобальное государство для того, чтобы перехватить контроль над всеми сегментами гражданского общества.

Объективно, поле левых, коммунистических идеологий состоит из трех сегментов — это ортодоксально-патриотические коммунисты-старопатриоты (зюгановцы), патриотические коммунисты-обновители, они же — красные младопатриоты («Суть времени») и антипатриотические левые псевдокоммунисты (АнтиПа).

Идеологи АнтиПА говорят о том, что омерзительно буржуазными являются не только национализм, но и патриотизм. Фактически они ставят знак равенства между патриотизмом, национализмом и фашизмом.

«Разве они не говорят, что марксистский коммунизм тождественен уничтожению патриотизма? Разве они не поносят любую гражданственность, как проявление омерзительной буржуазности? Разве они не призывают к борьбе прежде всего с национальным капиталом? И не говорят о том, что транснациональный капитал — союзник коммунистов в борьбе с национальным капиталом, который, якобы, больше фашизирован в силу своей объективно реакционной сущности?» — задается вопросами политолог.

Подобные идеологемы привели к поддержке красными антипатриотами бандеровской, то есть откровенно нацистской Украины. Представители этой части «левых» провозгласили лозунг поражения России именно в конфликте с такими силами, как нацистская Украина и ее транснациональный спонсор — США.

Проблема в том, что на фоне, мягко говоря, пагубных действий российских властей, таких, как пенсионная реформа, возникает справедливый социальный протест. И возникает вопрос, не будет ли эта протестная энергия злыми руками и мозгами направлена в деструктивную, гибельную сторону?

В качестве примера подобного гибельного направления протеста Кургинян привел поздний СССР — ведь протест в конце 80-х годов против застоя советского тоже был вполне справедлив. Эту энергию выплеснули, и этот выплеск имеет скверный результат, прямо противоположный обещанному архитекторами Перестройки.

«Но как-то худо-бедно сохранилось какое-то государство — очень несовершенное, совсем даже скверное, но сохранилось. Хуже было бы, если бы оно исчезло до конца. Теперь хотят, чтобы оно исчезло до конца. Так что эта Перестройка-2 — это самая большая пакость, которая только может быть.

А когда это ещё сочетается с вымороченностями, извращениями, творимыми вокруг святого коммунистического дела, создавшего великий Советский Союз и выигравшего войну с абсолютным врагом человечества нацизмом, то это особо отвратительно», — заключает Кургинян.

Напомним, 16 февраля на официальном канале движения «Суть времени» в YouTube вышла первая серия фильма лидера движения Сергея Кургиняна «Измена под красной маской». В фильме приводится системное описание этого явления — затеваемой второй Перестройки, которая теперь должна начать осуществляться под красной вывеской. Цель второй Перестройки — окончательный разгром страны, прекращение государственного существования российского народа.