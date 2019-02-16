Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в сильном и самостоятельном Европейском союзе. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал сегодня, 16 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

dimitrisvetsikas1969 Европейская комиссия

«Россия, вопреки многочисленным спекуляциям, заинтересована в сильном, самостоятельном и открытом Евросоюзе», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что есть ещё и другой вопрос, который заключается в том, насколько Евросоюзу позволяют быть самостоятельным. Глава МИД РФ явно намекает на зависимость Европейского союза от США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский союз одобрил введение новых санкций против России из-за украинской провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.