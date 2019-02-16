Москва, 16 февраля, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Перестройку-2 в российском информационном пространстве давно объявляют желанной и неизбежной. Но если раньше в авангарде были либералы, то новую волну Перестройки-2 готовят так называемые левые силы, то есть леваки, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в фильме «Измена под красной маской», премьера которого состоялась 16 февраля на YouTube.

Anton Nossik Станислав Белковский

В авангарде первой волны Перестройки-2 были либералы, хотя, конечно, в ней участвовали самые разные силы — как белоленточные, так и «левые». Одним из «зачинателей» либеральной попытки Перестройки-2 был политтехнолог Станислав Белковский, напоминает Кургинян.

«Подзабытый сейчас господин Белковский был одним из таких зачинателей и ухитрялся сочетать восхваление новой Перестройки с призывами уменьшить территорию России ради реализации на этой территории полноценного русского бытия», — говорит политолог.

Позже, в 2014 году, Белковский «снял маску благодетеля русского народа», стремящегося избавить его от ига инородцев. Он разоблачился полностью, потребовав, чтобы во имя спасения мира от «ужасов путинизма», олицетворяемого присоединением Крыма к России, Пятый флот США нанес ядерный удар по Севастополю, напоминает Кургинян в своем фильме. За двенадцать дней до официального присоединения Крыма к России Белковский заявил в эфире Еврорадио, что «Крымский конфликт» нужно решать при помощи Пятого флота.

«Пятый флот США наносит тактический ядерный удар. Это делается за две секунды. Черноморский флот исчезает и в этот момент мозги у всех становятся на место. Когда человек теряет разум, то необходимы очень сильные препараты, чтобы привести его в сознание. Слабые препараты не помогут — никакие консультации, совещания, посредничество. Какое может быть посредничество с сумасшедшим?» — сказал тогда Белковский.

Заявивший такое Белковский не стал нерукопожатным, подчеркивает Кургинян: он консультировал Ксению Собчак как кандидата в президенты России, выступал в оппозиционных российских СМИ, включая те, которые щедро финансирует российская власть. Это и есть одна из тайн перестройки: двусмысленность ситуации.

В то время как Запад объявил Россию изгоем, а российская власть имитирует антизападность, ни гражданское общество России, ни власть не самоопределяются так, как самоопределилась бы любая из тех стран, на которые российское общество призывают ориентироваться западники. Ни Белковского, ни других, кто прямо говорит о Перестройке-2, не объявили нерукопожатными.

«Без такой двусмысленности перестройка невозможна. Как невозможна она и без двусмысленности нашего государства, явленной нам в факте масс-медийной и консалтинговой деятельности ни в чем себе не отказывающего Белковского. Именно Белковский одним из первых начал расхваливать Перестройку-2. Он сам пошел таким образом вразнос, или его благословили на такое специфическое промоушен?», — говорит Кургинян.

После Белковского Перестройку-2 стали восхвалять другие персонажи, например, политтехнолог Глеб Павловский. Мол, ничего уже не изменить, расслабьтесь и перестраивайтесь в очередной раз. На фоне этих заявлений прошла почти незамеченная гражданским обществом вторая волна Перестройки-2 — псевдобелая. Ее попытались начать мятежом Игоря Стрелкова, бежавшего из Славянска.

«Подоплека такого бегства Стрелкова была очевидна — хотелось поднять псевдопатриотическую белую бучу на юге России и в Москве. Гражданское общество и власть отнеслись к этим причудам Стрелкова примерно так же, как к причудам господина Белковского», — говорит Кургинян.

«Когда-то Александр Зиновьев сказал о своих диссидентских похождениях: «Мы метили в коммунизм, а попали в Россию». То, что орущие о скверности Путина господа теперь сознательно метят в Россию — очевидно.

Теперь так называемые коммунистические движения, скрываясь под маской антипутинизма, вопят о необходимости победы бандеровской Украины в ее противостоянии с Россией и заявляют о нарастающем социальном протесте. «Третья, псевдокрасная волна Перестройки-2 особо опасна тем, что ее герои скрывают национальную измену под симпатичной для населения России, ностальгирующего по СССР, красной маской», — заключает политолог.

Напомним, 16 февраля на официальном канале движения «Суть времени» в YouTube вышла первая серия фильма лидера движения Сергей Кургиняна «Измена под красной маской». В фильме автор зачитывает свою новую книгу, в которой приводится системное описание этого явления — затеваемой второй Перестройки. Цель второй Перестройки — окончательный разгром страны, прекращение государственного существования российского народа.