Москва, 16 февраля, 2019, 16:10 — ИА Регнум. В России силами Запада — или «глобальным государством» — ведется планомерная работа по взятию под контроль гражданского общества и еще по двум направлениям с целью сброса власти, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в фильме «Измена под красной маской», премьера которого состоялась сегодня, 16 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Большая игра

Глобальное государство называют по-разному: кто-то — Западом, кто-то — США или НАТО, кто-то — ТИГом (транснациональным империалистическим государством), кто-то — глубинным государством. Суть от этого не меняется — этот субъект уже разгромил многие национальные государства при помощи отработанной технологии.

«Рассмотрим национальное государство как пирамиду, в основании которой находится так называемое гражданское общество, выше расположена так называемая элита, еще выше — аппарат власти. А на самом верху сама власть, она же — властный сгусток, подлежащий демонтажу (президент и тесно связанные с ним политические структуры)», — поясняет Кургинян.

«Чтобы сбросить власть, которая не нравится Глобальному государству, проводится перехват гражданского общества и подавление сопротивляющихся независимых структур — это первая составляющая процесса. Взятие Глобальным государством под свой контроль существенной части гражданского общества при помощи различных структур (фирм и фондов) производится как за счет прямого подкупа, так и за счет идеологической перекодировки. Одновременно с таким перехватом гражданского общества Глобальное государство осуществляет второй этап — внедряет в аппарат власти своего эффективного ставленника.

Глобальное государство, конечно же, берет под контроль существенную часть элиты. Договорившись с этой элитой, аппаратный представитель (или представители) Глобального государства начинают подавлять части гражданского общества, не устраивающие Глобальное государство, и усиливать возможности тех частей гражданского общества, которые созвучны Глобальному государству. Национальные гражданские силы подавляются, антинациональные — укрепляются», — подчеркивает Кургинян.

И, наконец, налаживается двусмысленный мост между самой властью и Глобальным государством — получается дуга, порождающая двусмысленность, характерную для перестройки. С одной стороны, власть постоянно именует Глобальное государство, замыслившее ее свержение, своим «партнером по диалогу», с другой — она бессмысленно дерзит Глобальному государству, как дерзит подросток учителю, и при этом находится под его гипнозом. По мысли Кургиняна, так происходит потому, что Глобальное государство является для власти синонимом чего-то притягательного в плане ценностей и аппетитного в практическом плане.

«Что это за дуга, мы все знаем по горькому опыту. Разве не это самое буквально произошло при распаде СССР? Разве не было моста между Горбачевым и Глобальным государством, материализованного в Нобелевской премии, воплях «Горби! Горби!» и многом другом?

Разве не было двусмысленности в том, что касалось связи между Глобальным государством и частью наших спецслужб, государственного партийного аппарата?» — задается вопросами аналитик, добавляя, что все антиперестроечные силы были подавлены этой частью аппарата и этой частью спецслужб. Все это осуществлялось на паях с частью интеллигенции, которая согласилась служить «глобальному государству» не за страх, а за совесть, понимая, что ее крышует при осуществлении этой деятельности соответствующая часть партаппарата и спецслужб.

То есть как только Глобальное государство» сооружает контроль над гражданским обществом, получает своего ставленника в аппарате, контроль над элитой, эту самую дугу, а также подавляет мешающие ему сегменты гражданского общества — власть сбрасывают. А обездвиженную этим сбросом страну фактически оккупируют».

«Надо быть совсем неумным и безграмотным человеком для того, чтобы не видеть, как это осуществлялось в случае СССР, в случае Майдана на Украине, в случае армянского Майдана и в других случаях», — говорит Кургинян.

Вспоминая произошедшее на Украине, политолог напомнил, что этот «перехват снизу» там долго отлаживался с помощью агентурных сетей и прочего. В результате были полностью парализованы антимайданные силы, был парализован «Беркут», а аппарат власти был частью парализован, а частью взят под контроль «глобального государства».

«На Януковича постоянно воздействовал эффект моста. То же самое в Армении. Но то же самое в Ливии, где Каддафи фактически впал в такое же мостоподобное состояние. То же самое в Египте, Тунисе, Ираке. То же самое в Сербии при Милошевиче. Пока что эту схему не удается отладить в Северной Корее или Иране. Потому туда не суются. Но это очевидная, совершенно банальная и беспощадная схема проведения операции под названием «Перехват». Она же — оранжевые революции и прочее», — сказал Кургинян, добавив, что это происходит и в Латинской Америке.

Что касается Украины и Армении, Кургинян напомнил, что процесс перехвата там шёл довольно долго очевидным образом и при «вопиющей бездарности России», которая «вообще не умеет работать с гражданским обществом». Власти России, по словам политолога и философа, заменяют поиск независимых самостоятельных дееспособных сегментов общества бюрократическими отписками, «сюсюканьем с никчемными двусмысленными людьми», откатами и много чем ещё. То же самое происходит сегодня и в самой России.

Напомним, 16 февраля в YouTube состоялась премьера первой серии фильма лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна «Измена под красной маской». В фильме Кургинян представляет свою новую книгу о подготовке Перестройки-2, призванной завершить разгром российского государства при помощи так называемых левых сил.

Эта третья (после Болотной и стрелковского мятежа) псевдокрасная, левацкая волна Перестройки-2 особо опасна тем, что ее герои скрывают национальную измену под идеологической красной маской — симпатичной для населения России, ностальгирующего по СССР.