Белек, Турция, 16 февраля, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Казанский футбольный клуб «Рубин» уступил с нулевым счетом футболистам «Оренбурга» в первом товарищеском матче на спортивных сборах в Белеке (Турция), сообщает 16 февраля «Матч ТВ».

(сс) flooy Футболист

Встреча, проходившая в Белеке, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Оренбурга».

Счет в матче открыл на 49-й минуте полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев. Второй мяч отправил в собственные ворота один из игроков «Рубина» на 58-й минуте.

Также на 68-й минуте судьи удалил с поля нападающего «Оренбурга» Андреа Чуканова, однако это никак не помогло казанской команде.

Отметим, позднее, 16 февраля, команды проведут ещё один матч в других составах. Он начнется в 17:00 мск.