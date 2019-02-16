Анкара, 16 февраля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия совместно с Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран могут провести военную операцию против радикальных группировок в сирийской провинции «Идлиб». Об этом Эрдоган заявил журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи, где состоялись трехсторонние переговоры лидеров России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.

Aramis X. Ramirez Турецкий солдат

Напомним, что Россия первоначально предлагала провести в сирийском Идлибе операцию по зачистке территории от террористов. Однако турецкие власти заявили, что попытаются уладить проблему Идлиба путем переговоров. Заметного успеха на этом направлении Анкара не добилась.

14 февраля в Сочи прошли очередные переговоры лидеров России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию. Эрдоган отметил, что сохранение перемирия в идлибской зоне деэскалации стало одной из главных тем саммита.

Эрдоган допустил, что возможно проведение военной операции в Идлибе совместно с Россией и Ираном.

«Совместные операции могут проводиться в любое время в соответствии с развитием событий. Для этого нет никаких препятствий. Для нас важна безопасность жителей Идлиба», — сказал президент Турции.