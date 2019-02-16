Вашингтон, 16 февраля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Российский капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал главный гол в своей игровой карьере. Интервью с ним опубликовал 16 февраля «Спорт-Экспресс».

(сс) s.yume Александр Овечкин

Отвечая на вопрос интервьюера о том, какую из заброшенных им шайб российский хоккеист считает главной, Александр Овечкин ответил, что, по его мнению, это победная шайба в составе сборной России по хоккею на зимней олимпиаде 2006 года в Турине на матче четвертьфинала со сборной Канады.

Также российский хоккеист вспомнил гол, который он забил в ворота сборной Финляндии в финале чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске, сравняв счет до 2:2.

«Все важные голы! Каждая шайба памятна, каждая тяжело дается. Поэтому выделять какой-то один гол сложно», — заявил российский хоккеист.

Отметим, Александр Овечкин играет в составе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В 2018 году клуб стал обладателем Кубка Стенли.