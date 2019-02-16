Лондон, 16 февраля, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Голосование в День святого Валентина, 14 февраля, завершилось новым враждебным посланием от бунтующих консерваторов, которые проголосовали против предложения правительства, сочтя, что оно подразумевает отказ от экстренного варианта «отсутствия соглашения», вполне приемлемого для евроскептиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

303 голоса было подано «против» на фоне 258 «за» — под оживленные звуки веселья в палате общин. Так парламент Соединенного Королевства отверг предложение властей. Парламентская процедура, от которой правительство ждало лишь «поддержки позиции, высказанной палатой 29 января», в конечном итоге превратилась в новое объявление войны своему лидеру со стороны непримиримого крыла тори.

Тем не менее Downing Street настаивает на том, что это голосование не имеет обязательного юридического характера, а правительство в любом случае намеревалось продолжать придерживаться своей стратегии — причем вариант отказа от соглашения на самом деле не исключен, и приготовления к Брекситу не прекращаются.

Сама Тереза Мэй признала, что возможность отсутствия договора с Европейским союзом стала более вероятной после вчерашнего голосования. В целом 66 парламентариев из консервативной партии либо воздержались от высказывания своего мнения (среди них были бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и бывший министр Брексита Доминик Рааб), либо проголосовали против правительства.

Британский премьер-министр уже повторила несколько раз, что лучший способ избежать отсутствия пакта — поддержать то соглашение, о котором она договорилась с Евросоюзом, подчеркнули источники в правительстве. «Вынося на рассмотрение то предложение, за которое сейчас голосовали, мы намеревались отправить новое послание в Брюссель», — сказали на Downing Street.

В результате Брюссель все-таки получил послание — о разобщенности и замешательстве в Соединенном Королевстве в вопросе Брексита, посланное радикальной частью тори, которая посчитала предложение правительства ловушкой, делает вывод El Mundo.

29 января, напоминает издание, палата общин не только проголосовала в поддержку продолжения переговоров по Брекситу, но и одобрила предложение умеренного консерватора Каролин Спелман, отвергнув возможность выхода из ЕС без соглашения.