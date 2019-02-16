Тайюань , Китай, 16 февраля, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Богатая углем провинции Шаньси на севере Китая закрыла еще 36 угольных шахт и снизила добычу угля на 23,3 млн тонн в год, сообщает 15 февраля агентство Синьхуа.

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Среди закрытых угольных шахт оказались 19, чей суммарный объем производства составил 13,6 млн тонн в год и еще 17 — с объемом 9,6 млн тонн в год. Одновременно с этим местные власти отозвали 26 лицензий на добычу угля и приостановили действие еще восьми.

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С целью улучшения промышленной структуры и снижения перепроизводства угля, в Шаньси было закрыто 88 угольных шахт, а объем производства угля снизился на 70 млн тонн, начиная с 2016 года.

Отметим, что с 1949 по 2014 годы провинция произвела в общей сложности 16,2 млрд тонн угля или одну четверть от всего объема, произведенного в Китае за это же время. Перепроизводство угля и серьезные экологические проблемы вынудили власти Китая начать перевод энергетики на новые источники, более экологически чистые, чем уголь.