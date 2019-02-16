Вашингтон, 16 февраля, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Министерство обороны США разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирийской Арабской Республики с участием стран Европейского союза. Об этом накануне, 15 февраля, пишет газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Речь идёт о намерении США частично сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии и вовлечь туда страны Евросоюза, прежде всего Великобританию, Францию и Германию. Буферная зона необходима США для того, чтобы защитить курдские силы на северо-востоке Сирии от возможной угрозы со стороны Турции.

Согласно этому плану, в создаваемой буферной зоне могут быть размещены 1500 солдат. При этом США планируют оставить там отряд из 200 солдат, а остальные силы должны предоставить страны ЕС.

Будет ли вестись данная операция под флагом НАТО, не уточняется.

Сенатор США Линдси Грэм на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что план этот действительно имеет место быть, и он надеется, что президент США Дональд Трамп «придет к некоторым из вас, попросит вас о помощи, и вы скажете да».

Он подчеркнул, что Запад несет ответственность за курдские силы, которые очень многое сделали как в Сирии, так и в Ираке. Если курдов не защитить, то они будут атакованы Турцией, а этого допустить нельзя, сказал Грэм.