Каракас, 16 февраля, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Венесуэльский проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы, призвал армию страны перейти на сторону мятежников и отвел ей на это восемь дней. Об этом он заявил в своем выступлении на форуме «Национальная нефтяная промышленность: стратегия и перспективы».

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

Он заявил, что у армии Венесуэлы есть время до 23 февраля, чтобы «встать на сторону конституции». По его словам, участие военных в мятеже должно якобы открыть двери для лучших перемен в Боливарианской Республике.

Ранее Гуайдо заявил о создании центра сбора гуманитарной помощи в американском Майами (штат Флорида). Он также призвал всех участвовать в сборе гумпомощи. В то же время, венесуэльские власти отмечали, что продукты, прибывшие в качестве гуманитарной помощи в Колумбию, были некачественными и вызывали отравления.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» Боливарианской Республики. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Законно избранного президента страны Николаса Мадуро призвали уйти в отставку.