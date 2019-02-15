Вашингтон, 16 февраля, 2019, 01:58 — ИА Регнум. Россия и Китай оказывают свою помощь в деле денуклеаризации Корейского полуострова, заявил президент США Дональд Трамп в своем выступлении в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

«Китай нам помогает и Россия помогает. И Южная Корея, полагаю, тоже — мы очень тесно работаем с Южной Кореей и Японией. Но Китай, Россия на границе действительно кое-что делают, что они и должны делать. И это нормально — в рамках ООН», — заявил он.

Трамп добавил, что у Северной Кореи под руководством Ким Чен Ына есть огромный потенциал для экономического развития. В том числе и за счет расположения — рядом с Южной Кореей, Россией и Китаем.

«Мы думаем, что у КНДР есть огромный потенциал для невероятного экономического процветания в будущем. Поэтому я с нетерпением жду встречи с председателем Кимом во Вьетнаме», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 27−28 февраля в столице Вьетнама Ханое. По словам госсекретаря США Майка Помпео, Трамп намерен «продвинуться как можно дальше» на переговорах с северокорейским лидером.