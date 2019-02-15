Берлин, 16 февраля, 2019, 00:53 — ИА Регнум. Британская актриса Шарлотта Рэмплинг была награждена почетным «Золотым медведем» на Международном Берлинском кинофестивале, сообщает пресс-служба фестиваля.

nicolas genin Шарлотта Рэмплинг

Награду актрисе вручил директор кинофестиваля Дитер Косслик. Также на церемонии присутствовала итальянский режиссер Лилиана Кавани, которая в честь награждения Рэмплинг произнесла речь.

«Я очень счастлива, что Шарлотте вручают эту награду, и счастлива, что она выбрала фильм «Ночной портье» как символ своей карьеры», — заявила она.

Напомним, британская актриса Шарлотта Рэмплинг снялась в более чем 100 фильмах. Всемирную известность ей принесли роли в фильмах «Гибель богов» Лукино Висконти и «Ночной портье» Лилианы Кавани. На фестивале Берлинале также проходила ретроспектива фильмов с участием Рэмплинг.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно, что актриса Шарлотта Рэмплинг сыграет роль в очередной экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна», которую будет снимать режиссер Дэни Вильнев.