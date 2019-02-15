Москва, 15 февраля, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доложено об уголовном деле о мошенничестве в крупной инвестиционной компании Baring Vostok. Об этом 15 февраля сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

verkeorg Уголовное дело

Ранее сегодня Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста фигурантам дела, в том числе основателю Baring Vostok и члену совета директоров банка «Восточный», гражданину США Майклу Калви, директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину, партнёру по индустрии финансового сектора Baring Vostok Филиппу Дельпалю, партнёру Baring Vostok Вагану Абгаряну.

Как передавало ИА REGNUM, по версии следствия, все фигуранты причастны к хищению 2,5 млрд рублей путём обмена выданного банком «Восточный» кредита «Первому коллекторскому бюро» на пакет акций International Financial Technology Group.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК России («Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере»).