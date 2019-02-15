Москва, 15 февраля, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Стратегия пространственного развития, в частности, применённая в ней новая схема макрорегионального деления, реорганизует многие процессы в планировании и управлении российскими территориями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев.

Er-duma.ru Виктор Кидяев

«В первую очередь за счет этого будет достигаться выравнивание уровня развития экономики, производства, социальной сферы, транспортной доступности», — отметил Кидяев.

Начиная с 2020 года все государственные программы и национальные проекты будут ориентироваться на эту новую стратегию, опираясь на социально-экономическое развитие всего макрорегиона, с приоритетом малонаселённых зон, отметил он.

«Стратегия очень подробно обсуждалась, дорабатывалась, в том числе с участием экспертов региональной и муниципальной сферы. Потому что стратегия предусматривает задачи всех масштабов, в том числе муниципального и межмуниципального», — подчеркнул парламентарий.

Стратегия определяет более сотни перспективных центров экономического роста и еще полсотни стратегических территорий, мероприятия для развития сельских поселений, малых городов, агломераций.

«На каждом уровне определены соответствующие механизмы. В деталях они сейчас разрабатываются в правительстве. Предусматривают и необходимые изменения законодательства, и долгосрочные планы развития, и защищенную от сбоев стратегию, которая не «просядет» в силу сторонних обстоятельств, например, из-за смены руководителя региона или одного из ведомств. Только такая стратегия, давая гражданам уверенность в завтрашнем дне, получит одобрение и поддержку населения», — заявил Кидяев.

Макрорегионы также дают возможность для снятия инфраструктурных ограничений, в первую очередь в транспортных, энергетических, коммуникационных сетях, рассуждает депутат.

«Это залог целостности страны и её безопасности. Соответственно, есть комплексный план модернизации, повышения уровня связанности территорий. Он включает модернизацию всех транспортных путей и коридоров, развитие сети аэропортов, железнодорожного транспорта, водных путей, транзита. Комплексный план должен коснуться практически каждого района страны, поднять привлекательность и качество жизни во всех задействованных муниципалитетах», — заключил он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Стратегию пространственного развития России до 2025 года. В соответствии с ней пространство страны теперь будет разделено на 12 макрорегионов, в частности на Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский и Дальневосточный макрорегионы.