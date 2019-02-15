Воронеж, 15 февраля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Возможности внедрения разработок участников проекта «Сколково» в Воронежской области обсудили губернатор Александр Гусев и председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи 15 февраля, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области на инвестиционном форуме в Сочи

Представители фонда продемонстрировали Александру Гусеву сервер хранения и обработки данных от множества разнородных источников, обеспечивающий единую точку доступа к информации; онлайн-школу английского языка нового поколения; инновационную облачную платформу для проведения дистанционной торговли и усовершенствования работы товарно-логистических и финансовых потоков на рынке продуктов питания — АГРО 24 и ряд других проектов.

Фонд «Сколково» был создан в 2011 году в целях проведения исследований в инновационных сферах. За 2011−2017 суммарная выручка компаний-участников «Сколково» превысила 147 млрд рублей, создано более 27 тысяч рабочих мест, запатентовано более 1200 разработок и технологических решений.