Москва, 15 февраля, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Мюнхенская конференция по безопасности из ярмарки тщеславия превращается в ярмарку клеветы. Так мероприятие охарактеризовал советник руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов 15 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия1.

President.gov.ua Украинская делегация

При вмешательстве украинской делегации повестку конференции удалось изменить и главной темой стала Россия, сообщил Маркелов, который на данный момент находится в Мюнхене и рассказывает о мероприятии при помощи телемоста.

«Это хитрая, но топорная игра. Порошенко ехал с целью оттянуть все внимание на Украину, Запад говорил, что будут обсуждать другие темы, но получилось так, что эти ребята договорились и в очередной раз набросились на Россию. У нас есть прививка от этих нападок. Мы не подыгрываем этим ребятам и не отвечаем на их выпады. Мы понимаем, что бы мы не отвечали, Россия будет «крайней» во всех ситуациях. Политику на международных площадках диктуют американцы и англичане, а все остальные будут делать то, что им скажут», — отметил Маркелов.

Политолог предположил, что антироссийская риторика будет распространяться на все новые формы мероприятий и вскоре может зазвучать на экономических форумах, показах мод, культурных и научных конференциях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности проводит закрытую встречу с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.