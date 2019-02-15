Атланта, США, 15 февраля, 2019, 18:45 — ИА Регнум. 28 детей в штате Атланта попали в больницу в день святого Валентина, и есть подозрение, что причина — в праздничных сладостях, сообщает 15 февраля NBC.

(сс) monika1607 Шоколадные сердечки

Дети из средней школы Сэндтауна почувствовали «тошноту и дезориентацию» вскоре после полудня, сказал в заявлении главный академический директор школ округа Фултон Клифф Джонс, уточнив, что учащиеся заболели «после приема закусок и конфет, принесенных в школу».

«Для безопасности всех студентов и сотрудников было дано указание не есть ничего, что им дал другой человек, и ничего, что они не принесли из собственного дома», — добавил он.

Из обращения директора школы Эстеллы Кук к родителям неясно, что именно вызвало ухудшение здоровья школьников:

«Пожалуйста, знайте, что мы хотим получить ответы так же, как и вы, и будем сотрудничать со всеми агентствами, чтобы узнать, что произошло».

Среди местных чиновников есть мнение, что виноваты праздничные конфеты. Полиция округа Фултон ведет расследование.