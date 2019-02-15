Москва, 15 февраля, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Правоохранительные органы и специальные службы завершили проверку всех семи бизнес-центров, торговых центров и офисных зданий в Москве после поступивших анонимных сообщений о минировании. Ни в одном из зданий взрывное устройство обнаружено не было, сообщают сегодня, 15 февраля, местные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, анонимная информация о минировании поступила в правоохранительные органы сегодня. Сообщалось, что бомбы якобы заложены в бизнес-центрах «Фабрика Станиславского», «Интерьер», «Гамма», в офисном здании о адресу 3-я Хорошевская улица, 12, в офисе телеканала «Звезда», который расположен на проспекте Мира, 126, а также в торговом центре в Зеленограде и в ТЦ «Плаза» на Павелецкой площади.

Общее число эвакуированных составило более 5 тыс. человек.

Ни в одном из зданий бомба найдена не была.