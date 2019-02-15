Вашингтон, 15 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Facebook пообещал удалить из соцсетей информацию, которая может привести к опасным заблуждениям: люди начинают бояться прививок и избегать их. Об этом сообщило сегодня, 15 февраля, агентство Bloomberg.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Страх

Адам Шифф, член конгресса США, обратился в письме к владельцу социальной сети Facebook Марку Цукербергу с просьбой проследить деятельность «антиваксеров». С подобной просьбой он также обратился к генеральному директору Google Сундару Пичаю. Речь в письме идёт не только о Facebook, но и о социальной сети Instagram, также принадлежащей Цукербергу.

Facebook заявил, что удалит посты движения «Антиваксеры» из результатов поисковых запросов и пользовательских рекомендаций, и при этом добавит на свой ресурс больше правдоподобной информации о современных исследованиях в области изучения вакцин.

«Антиваксеры» — новое общественное движение, чьи участники выступают против вакцинации. По их мнению, введение в кровь иммунобиологических препаратов может вызывать аутические расстройства психики. Эксперты отмечают, что распространение отказа от прививок могло привести к вспышке кори в штате Вашингтон.