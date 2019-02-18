Эр-Рияд, 18 февраля, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Саудовский кронпринц Мохаммед бин Салман поставил перед собой задачу модернизировать родную державу. Важнейшим искусством в этом смысле для принца-модернизатора оказалось кино. О том, как современный кинематограф в лице кинопрокатной компании Vox Cinemas воплощает идею об изменении привычного уклада прославившегося своим консерватизмом государства, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Первой точкой кинопоказов стал стал кинотеатр Vox Cinemas в городе Джидде в торгово-развлекательном центре Red Sea Mall. В 12 кинозалах планируется показывать фантастику, семейные блокбастеры и мультфильмы, включая, например, «Как приручить дракона» и «Аквамен». Итак, сорокалетний запрет кинематографа в общественной жизни королевства подошел к концу.

Принц Мохаммед бин Салман агитирует соотечественников за допустимость кинематографа собственным примером, в этом его поддерживают и другие представители правящего дома. Впрочем, большого сопротивления в обществе и не предполагается: по результатам исследований, 80% ответивших на предложенный вопрос о допустимости публичных кинопоказов ответили положительно. На этом фоне понятен и оптимизм, излучаемый фирмами-кинопрокатчиками, начиная с той же Vox Cinemas. Ведь, если брать пример Дубая, то Vox может похвастаться там 15 млн клиентов в год, а саудовский рынок этой компанией оценивается как 30 млн клиентов. Интересно, а разовьется ли на этом фоне свой, отечественный саудовско-аравийский кинематограф?

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