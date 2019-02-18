В Саудовской Аравии разрешили кинотеатры.Теперь будут строить Голливуд-2?
Эр-Рияд, 18 февраля, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Саудовский кронпринц Мохаммед бин Салман поставил перед собой задачу модернизировать родную державу. Важнейшим искусством в этом смысле для принца-модернизатора оказалось кино. О том, как современный кинематограф в лице кинопрокатной компании Vox Cinemas воплощает идею об изменении привычного уклада прославившегося своим консерватизмом государства, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.
Первой точкой кинопоказов стал стал кинотеатр Vox Cinemas в городе Джидде в торгово-развлекательном центре Red Sea Mall. В 12 кинозалах планируется показывать фантастику, семейные блокбастеры и мультфильмы, включая, например, «Как приручить дракона» и «Аквамен». Итак, сорокалетний запрет кинематографа в общественной жизни королевства подошел к концу.
Принц Мохаммед бин Салман агитирует соотечественников за допустимость кинематографа собственным примером, в этом его поддерживают и другие представители правящего дома. Впрочем, большого сопротивления в обществе и не предполагается: по результатам исследований, 80% ответивших на предложенный вопрос о допустимости публичных кинопоказов ответили положительно. На этом фоне понятен и оптимизм, излучаемый фирмами-кинопрокатчиками, начиная с той же Vox Cinemas. Ведь, если брать пример Дубая, то Vox может похвастаться там 15 млн клиентов в год, а саудовский рынок этой компанией оценивается как 30 млн клиентов. Интересно, а разовьется ли на этом фоне свой, отечественный саудовско-аравийский кинематограф?
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