Санкт-Петербург, 15 февраля, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Идея дифференциации по возрасту продаж крепкого и некрепкого алкоголя — здравая, но на пути ее реализации возникнут проблемы из-за значительной доли нелегальных продаж, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 15 февраля, генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя инициативу министерства здравоохранения.

Николае Григореску. Два пьяницы (фрагмент). 1860

Как сообщалось ранее, министр Вероника Скворцова заявила, что министерство заканчивает подготовку поправок в законы, согласно которым приобретать крепкий алкоголь (свыше 16,5%) смогут только граждане старше 21 года.

«Сама по себе идея дифференциации по возрасту — здравая. То же правило действует и в ряде европейских стран. Я бы предложил расширить это правило и на время продажи алкоголя, разрешив покупать вино позже, чем крепкий алкоголь.

Другое дело, что возникнут проблемы как на законодательном, так и на практическом уровне. Статья 60 Конституции говорит, что полнота прав и обязанностей наступает в 18 лет. Неясно, как можно обойти этот аспект.

Еще большие проблемы возникнут на практическом уровне. Нелегальный оборот алкоголя в интернет-торговли составляет 10 млрд рублей в год. Там как не действовали никакие правила, так и не будут действовать. Министерству стоило бы сосредоточить усилия на то, чтобы решить эту проблему, тем более что действующее законодательство это позволяет», — отметил Максим Черниговский.