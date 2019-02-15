Екатеринбург, 15 февраля, 2019, 11:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге жилые дома снова остались без тепла. В этот раз на холод в квартирах жалуются жители Верх-Исетского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

TBIT Тепло

Работы на месте разгнерметизации трубопровода на улице Ключевской ведут специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании. По данным организации, потребителей от отопления и горячей воды не отключили, но горячая вода подаётся по сниженным параметрам — +50 градусов. Работы продлятся примерно до 18:00 по местному времени.

«АО «ЕТК» обеспечила техническую возможность подачи тепла и горячей воды с обратного трубопровода. Жителям домов, где нет теплоснабжения и воды, необходимо обратиться в свою организацию ЖКХ (УК, ТСН, ТСЖ, РЭМП)», — пояснили в организации.

Отметим, этот случай таких работ в городе уже не первый. Ранее на холод жаловались жители центра города, а библиотека имени Белинского даже была вынуждена отменить свои мероприятия.

В самой ЕТК заявляют о том, что круглогодично контролируют состояния теплосетевого комплекса. Это даёт возможность вовремя выявить и заменить наиболее изношенные участки. В компании отмечаю, что лучше укрепить слабый участок в пятиградусный мороз, как сейчас, чем остаться без отопления в мороз. Также специалисты компании полагают, что при нынешней температуре воздуха температура в квартирах не должна опуститься ниже нормативных значений.