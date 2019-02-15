Москва, 15 февраля, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Более 93 тыс. рублей в среднем зарабатывают учителя на Чукотке, что является рекордным показателем среди регионов России. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Магнус Энкель. Начальная школа

На втором и третьем месте по данному показателю находится Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, где педагогические работники в школах в среднем зарабатывают более 90 тыс. рублей.

В Топ-5 рейтинга также попали Ненецкий автономный округ (79 тыс. рублей) и Сахалинская область (71 тыс. рублей). В Дагестане, в Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии учителя в среднем зарабатывают от 20 до 23 тыс. рублей.

Отмечается, что в 2018 г. средняя зарплата учителя в РФ составила почти 38, 5 тыс. рублей.

Как передавало ИА REGNUM, 31 января 2019 г. президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой, в ходе которой глава государства поручил ей «внимательно следить за тем, чтобы уровень заработной платы учителей ни в коем случае не опускался ниже, чем в среднем по региону».

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