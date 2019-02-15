Ташкент, 15 января, 2016, 11:05 — ИА Регнум. «Узбекские железные дороги» намерены в 2016 году вложить в развитие компании на 10% больше финансовых средств по сравнению с 2015 годом. Об этом ИА REGNUM сообщил представитель компании.

«Общая сумма средств, которая будет инвестирована в развитие составит более $692 млн», отметил собеседник агентства.

Собственные средства компании от общей суммы составят $378,4 млн, кредиты Фонда реконструкции и развития Узбекистана — $52,3 млн, зарубежные кредиты — $262,1 млн.

В частности, компания завершит строительство новой электрифицированной линии «Ангрен — Пап» через перевал Камчик, соединяющий основную часть страны с Ферганской долиной, электрификацию участка «Мараканд — Карши» на юге страны, продолжит электрификацию еще трех железнодорожных участков общей протяженностью 882 километра.

Кроме того, будут продолжены работы по реабилитации железнодорожных путей, восстановлению грузовых вагонов, строительству новых грузовых и пассажирских вагонов.

В Узбекистане общая протяженность железнодорожных путей составляет 4,1 тысячи километров. На железную дорогу Узбекистана приходится около 60% грузооборота внутри страны и почти 80% от общего объема экспортных и импортных грузовых перевозок.