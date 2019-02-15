Париж, 15 февраля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что назначение мэра города Бордо Алена Жюппе на пост члена Конституционного совета было «наградой», предоставленной последнему за поддержку президента Эммануэля Макрона, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Я вижу, что Конституционный совет стал своего рода домом для пенсионеров и избитых политиков. Мы все чувствуем, что это назначение — награда, в знак признательности за поддержку, которую Ален Жюппе оказал Эммануэлю Макрону», — заявила Марин Ле Пен.

Как признал мэр Бордо Ален Жюппе, он «не ожидал этого предложения».

Ранее спикер Национальной ассамблеи Ришар Ферран, человек, которого в СМИ называют одним из ближайших соратников Макрона, предложил кандидатуру мэра Бордо на пост члена Конституционного совета.

Напомним, Аллен Жюппе пришел в политику в 1976 году. Он занимал пост премьер-министра страны с 1995 по 1997 год при президенте Жаке Шираке. В 2016 году Аллен Жюппе, которого считали главным претендентом на пост главы государства, принял участие в праймериз партии «Республиканцы», но проиграл во втором туре Франсуа Фийону.