Сочи, Краснодарский край, 15 февраля, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Строительство железнодорожного моста через реку Амур из села Нижнеленинское Еврейской автономной области (ЕАО) в китайский город Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) завершится в июле 2019 года, заявил губернатор ЕАО Александр Левинталь на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Elkman Строительство моста

По его словам, строительство будет завершено в июле 2019 года, однако после этого будет необходимо оборудовать на мосту пункты пропуска. Полностью ввести мост в эксплуатацию планируется в сентябре 2019 года.

Напомним, соглашение о строительстве моста через Амур из ЕАО в Китай было подписано в 2013 году. Его стоимость тогда оценивалась в 9 млрд рублей, однако позднее к строительству были привлечены дополнительные средства.

На 25% строительство финансируется Фондом развития Дальнего Востока, а на 75% — Российским фондом прямых инвестиций. Мост предназначен для экспорта в Китай желензой руды, угля, лесной продукции и других товаров.