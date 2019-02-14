Кишинёв, 15 февраля, 2019, 02:47 — ИА Регнум. Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах считает категорически неприемлемой инициативу МИД Молдавии отозвать из России молдавского посла Андрея Негуцу. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Влах, являющаяся по статусу членом правительства Молдавии, заявила, что отказывается принимать участие в заседании кабмина, на котором будет рассмотрена эта скандальная инициатива МИД.

Gagauzia.md Герб Гагаузии

«Очевидно, что этот демарш преследует лишь одну цель — накалить накануне выборов молдавско-российские отношения и создать в лице России внешнюю угрозу. Для жителей Гагаузии, как и для большинства граждан страны, Россия — это наш стратегический политический и экономический партнер. В Гагаузской автономии высоко ценят тесные связи с российскими регионами-партнерами и будут в дальнейшем наращивать потенциал межрегионального сотрудничества», — добавила башкан.

Напомним, 13 февраля стало известно, что министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии отправило в правительство запрос об отзыве посла республики в России Андрея Негуцы. Власти объяснили это его неспособностью помешать открытию представительства Приднестровья в Москве.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что он не будет подписывать указ об отзыве посла. Отметим, что Негуца — ближайший соратник Додона.