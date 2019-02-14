Лондон, 15 февраля, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Третий участник так называемого отравления Скрипалей, по версии британских СМИ, некий офицер Сергей Федотов на самом деле является сотрудником ГРУ Денисом Сергеевым. С таким заявлением выступил телеканал Sky News, ссылаясь на данные очередного «расследования» группы Bellingcat.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новичок

Сообщается, что за именем «Сергея Федотова» скрывался некий высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Сергеев. Свой псевдоним, по сведениям Bellingcat, Сергеев получил в 2010 году, и ему якобы был выдан паспорт той же серии, что у Петрова и Боширова.

При этом Sky News заявляет, что третий участник «отравления Скрипалей» покинул Великобританию в день инцидента в Солсбери. Ранее другая британская газета — The Daily Telegraph — сообщала, что «Федотов» якобы еще какое-то время находился на территории Соединенного Королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд британских СМИ «открыл» нового участника так называемого отравления Скрипалей — некоего офицера Сергея Федотова.

Группа Bellingcat уже успела связать этого фигуранта с отравлением бизнесмена в Болгарии в 2015 году. Позднее, в Болгарии заявили, что Сергей Федотов действительно трижды посещал страну в 2015 году, и один его визит совпал по времени с отравлением местного бизнесмена Эмилиана Гебрева.

МИД России уже назвал информацию о «третьем отравителе» очередной антироссийской инсинуацией, не имеющей подтверждения фактами.