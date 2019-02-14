Вашингтон, 15 февраля, 2019, 01:26 — ИА Регнум. Бюджет на ближайшие шесть месяцев утвержден американским сенатом, сообщает сайт конгресса США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Уточняется, что из бюджета, согласно законопроекту, будут выделены средства на строительство стены на южной границе Соединенных Штатов. Речь идет о сумме $1,37 млрд.

Прежде чем под документом поставит свою подпись президент США Дональд Трамп, законопроект пройдет процедуру утверждения нижней палаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в администрации американского президента заявили, что Трамп подпишет закон о федеральном бюджете в том варианте, на котором настаивает Демпартия. Но после этого в стране будет объявлен режим ЧС.