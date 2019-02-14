Москва, 14 февраля, 2019, 21:35 — ИА Регнум. В России будет изъят из обращения препарат от бронхиальной астмы и заболеваний дыхательных путей «Эреспал» из-за выявленных побочных эффектов, сообщили 14 февраля в Росздравнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Федеральная служба довела до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо представительства французской компании «Сервье» об отзыве регистрационных удостоверений препаратов «Эреспал», выпускаемых в виде таблеток и сиропа, «в связи с неблагоприятным соотношением «польза-риск» при применении данных препаратов».

Сообщается также, что территориальным органам Росздравнадзора поручено обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий данных препаратов и проинформировать о проведённой работе руководство ведомства.

Напомним, накануне стало известно, что препарат «Эреспал», известный за рубежом как «Пневморель», изымается из обращения во Франции, поскольку его применение может вызывать нарушения сердечного ритма и привести к остановке сердца.

При этом в России препарат внесён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.