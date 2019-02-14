Воронеж, 14 февраля, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Тело 19-летнего солдата-срочника, призванного из Краснодарского края осенью 2018 года, нашли в палатке на полигоне Погоново в Хохольском районе Воронежской области. Информация о ЧП появилась в группе Комитет солдатских матерей России Вконтакте со ссылкой на неких инсайдеров в ВС РФ. Сообщается, что трагедия произошла на учениях, в которых участвовали дивизии из Богучара Воронежской области и Валуек Белгородской области — в одной из палаток «обнаружили изуродованный труп солдата-срочника со связанными скотчем руками и пакетом на голове. По нашим данным, на затылке парня нашли большую ссадину, возможно, смерть наступила от черепно-мозговой травмы». Источник также сообщил о том, что двое его сослуживцев, с которыми у погибшего были конфликты, якобы арестованы, еще четверо «под пристальным взором постового».

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Как сообщило «Моё!», родным 19-летнего Степана представитель части сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца. Однако семья не верит в это: говорят, что в этой истории слишком много странностей.

«Тело Степана доставили к нам около половины пятого утра 13 февраля. Сопровождавшие его военные так торопились уехать, что даже не отметились в военкомате. Не привезли документов: ни военного билета, ни извещения о смерти. Один из сопровождавших сказал, что всё произошло на полигоне, куда ребят вывезли на учения. По его словам, вечером 10 февраля все отправились на ужин, а Степан отказался — мол, не пойду, останусь в палатке. А потом нашли его тело — в другой палатке, для умывания», — цитирует издание отчима погибшего.

По словам родственника, у молодого человека на лице были ссадины, а глаза, нос были заклеены специальным скотчем и клеем. Родственники также сообщают о пропаже личных вещей молодого человека — крестика и мобильного телефона, а также очков.

Между тем издание приводит цитату из уведомления о гибели военнослужащего за подписью командира войсковой части, направленного в военную прокуратуру и следственные органы.

«…10 февраля 2019 года в 19 часов 20 минут на полигоне «Погоново» Воронежской области в палатке для умывания обнаружен военнослужащий с признаками насильственной смерти. По данному факту проводится расследование».

Как сообщает «Моё!», семья погибшего солдата намерена направить заявление в военную прокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти.

Как напоминает ИА REGNUM, военная часть в Богучаре неоднократно фигурировала в СМИ в связи со скандалами.

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