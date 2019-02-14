Сочи, Краснодарский край, 14 февраля, 2019, 19:29 — ИА Регнум. В 2018 году туристическая отрасль в России выросла на 15% по сравнению с 2017 годом. Такие данные привела сегодня, 14 февраля, вице-премьер России Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

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По словам Голодец, у российской туристической отрасли есть очень хороший потенциал и последние несколько лет она демонстрирует постоянный рост.

«Сегодня в российском туризме есть очень серьезный потенциал. Мы говорим о том, что туристическая отрасль каждый год добавляет энное количество процентов. По прошлому году это почти 15%, что стало очень хорошим показателем», — сказала Голодец.

По словам чиновницы, поток внутреннего туризма в 2018 году составил 60 млн человек, а въездной туризм в России достиг уже почти 24 млн человек.

При этом вице-премьер подчеркнула, что потенциал туристической отрасли в России остается огромным. Это прежде всего связано с географическими особенностями России как самой большой страны в мире.