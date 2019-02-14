Москва, 14 февраля, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Движение по ряду улиц в Центральном и Восточном административных округах Москвы будет ограничено с 16 по 24 февраля с целью организации приоритетного движения наземного городского транспорта на период закрытия участка Сокольнической линии метро, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

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В течение недели участок Сокольнической линии между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» будет закрыт из-за строительства Большой кольцевой линии.

На этот период в районах Басманный, Сокольники и Преображенское общественному транспорту обеспечат приоритетный проезд.

В Центре организации дорожного движения Москвы прогнозирует осложнение дорожно-транспортной ситуации на улицах, расположенных неподалеку от закрытых станций Сокольнической линии метрополитена. В их числе — улицы Верхняя Красносельская, Большая Черкизовская, Нижняя Красносельская, Бакунинская, Жебрунова, Щербаковская, Спартаковская, Краснобогатырская и Сокольнический Вал, а также Открытое шоссе и шоссе Энтузиастов.

Подробная информация о предстоящих ограничениях движения опубликована на официальном сайте мэрии Москвы.