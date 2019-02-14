Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Председатель совета директоров банка «Центр-Инвест» Василий Высоков вместе с супругой Татьяной в ночь на 14 февраля покинули Россию. Их поспешный отъезд источники связывают с возможным уголовным делом в отношении одного из сотрудников кредитной организации.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1862

Так, на этой неделе стало известно, что в банк нагрянули силовики. Правоохранители провели обыски и выемку документов в рамках дела о возможном хищении одним из топ-менеджеров банка около 70 млн рублей.

В правоохранительных органах на условиях анонимности изданию «Коммерсант» сообщили, что самолёт, на котором летели Высоковы, направлялся в Стамбул, а оттуда планировалась стыковка в Европу. В пресс-службе банка уточнили, что председатель совета директоров вылетел в Великобританию «для привлечения новых инвесторов и участия в профильных конференциях, что утверждено стратегией банка».

Вместе с тем стоит отметить, что в Лондоне у семьи Высоковых есть недвижимость. Об этом также сообщает ряд источников. Согласно информации интернет-изданий, в Великобритании проживает дочь основателя «Центр-Инвеста» с двумя детьми.

Как уточняет Telegram-канал «Выстрел в голову», по подозрению в крупной махинации на предприятии «Птицефабрика Белокалитвинская» задержан Андрей Роменский — директор дополнительного офиса «Восточный» и одновременно замдиректора птицефабрики.

Как полагают следователи, Роменский, став руководителем «Птицефабрики Белокалитвинская», которая отошла «Центр-Инвесту» в рамках банкротства предприятия, незаконно получил страховку за вспышку птичьего гриппа на предприятии.

«Центр-Инвест», используя свои связи в областном правительстве, завладел фабрикой и решил «срубить» денег по-крупному. Летом 2018 года на фабрике объявили о птичьем гриппе и быстро ликвидировали более 600 тыс. кур. Естественно, все это было застраховано в компании с государственным участием «РСХБ-страхование». Высокопоставленные должностные лица пользуются большими преференциями банка, взамен же помогают «завладеть» ликвидными предприятиями, которые потом банкротятся, а «Центр-Инвест» получает страховые взносы», — раскрывает махинации Telegram-канал «Выстрел в голову».

Страховку в 70 млн рублей топ-менеджер получил в сентябре 2018 года.