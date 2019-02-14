Екатеринбург, 14 февраля, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Инициативы Следственного комитета о введении новых «врачебных» статей в Уголовный кодекс и закреплении функций судмедэкспертизы за экспертами СК принесут негативный эффект. Об этом заявили спикеры XVI международной научно-практической конференции «Ковалевские чтения» в Екатеринбурге на пресс-подходе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Piron Guillaume В операционной

«Когда Следственный комитет в лице даже такого авторитетного юриста, как Александр Владимирович Бастрыкин, берётся защищать нас от врачебных ошибок… Нам известно, куда в конце концов приводят благие намерения. Если ужесточить наказание за врачебную ошибку, то я даю стопроцентную гарантию — мы столкнёмся с ситуацией, когда врачи будут перестраховываться и отказываться от риска. А любая операция имеет в том или ином объеме риск!» — считает первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Семеняко.

А кандидат юридических наук, председатель совета партнеров Puchkov&Partners Денис Пучков опасается, что за экспертами СК закрепят функцию судебной медицинской экспертизы.

«Следственный комитет просит, чтобы судебно-медицинскую экспертизу брал эксперт комитета. И это совершенно ужасная вещь, которая недопустима. Всё будет полностью в руках одного органа, который всё и решает. А этот орган, на минуточку, сторона обвинения!» — обратил внимание Пучков.

По мнению Евгения Семеняко, у «врачебной проблемы» есть другое решение.

«Не надо идти на поводу у тех, кто считает, что если врачам пригрозить уголовкой, колонией или тюрьмой, то у нас всё станет замечательно. Надо врачей готовить по-настоящему. Внутри врачебной корпорации нужно повышать требования к доступу к этой деятельности, чтобы ошибок было меньше. Должна быть гарантия, что человек имеет дело с настоящим профессионалом в этой области, а не с тем, кто только «учится» на операции», — считает эксперт.

Ранее, еще с середины 2018 года в Следственном комитете анонсировали расширение Уголовного кодекса для работы со случаями, когда из-за ошибок врачей гибнут люди. В кодекс собирались добавить статьи 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи» и 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи».