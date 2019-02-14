Москва, 14 февраля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. 14 февраля на экраны страны выходит новый отечественный детективный триллер — фильм режиссера Александра Баршака «Пилигрим». В главных ролях Алексей Серебряков, Игорь Петренко и певица Елена Север. Завязка картины довольно распространенная — на берегу моря находят мужчину с полной потерей памяти. Одна временами амнезия отступает и он вспоминает женщину с именем Мира и подробности, знать которые может только близкий человек. Однако сама Мира — женщина благополучная во многих отношениях — этого мужчину не знает. Дальше больше — тайны, которые есть у каждого, причем, от криминального прошлого до загадочного пребывания на Ближнем Востоке …

Цитата из к/ф «Пилигрим». реж Александр Баршак. 2019. Россия Елена Север и Игорь Петренко

Сам режиссер считает, что его кино — это абсолютно новое явление на стыке жанров. Это «с одной стороны триллер с детективной историей, которая держит в напряжении до последнего. С другой — сильная, каренинская драма».