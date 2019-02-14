Сочи, Краснодарский край, 14 февраля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. В России нет производителей, которые поставляют на отечественный рынок вкусные и качественные пельмени. К такому выводу пришли специалисты Роскачества при проверке этого вида продукта питания на российских прилавках. Об этом сообщил глава организации Максим Протасов.

Eugene Kim Пельмени

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«К сожалению, до российского «Знака качества» в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из 48 производителей», — уточнил Протасов.

Эксперты сообщили, что почти во всех образцах пельменей были обнаружены остатки антибиотиков. Также они отметили, что производители часто публикуют на упаковках недостоверную информацию. Так, в частности, в продукте питания были обнаружены незаявленные компоненты, такие как крахмал и загустители. Также производители иногда подменяют дорогие ингредиенты более дешёвыми.

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При этом Протасов, слова которого приводит ТАСС, отметил, что по результатам проверки многие производители уже усилили внутренний контроль на предприятиях или сменили поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Роскачество обнародовало рейтинг лучших российских розовых вин. Из 19 проверенных торговых марок в него вошли всего девять. По мнению экспертов, самое лучшее качество показали сухие розовые вина крымских и кубанских марок.