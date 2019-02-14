Симферополь, 14 февраля, 2019, 09:18 — ИА Регнум. В Крыму возбудили уголовные дела против трёх предполагаемых участников запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в их домах проходят обыски. Об этом 14 февраля ИА REGNUM сообщили в Управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

Surian Soosay Террорист

«В отношении трёх жителей Красногвардейского района Крыма возбуждены уголовные дела, по местам их регистрации и проживания проводятся следственные действия», — добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на полуострове сохраняется тенденция нарастания террористических угроз.

«Для реализации диверсионно-террористических планов могут быть использованы сотрудники украинских спецслужб. В том числе выходцы из Крыма, которые состоят в так называемом добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, а также законспирированные члены запрещённой на территории РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», — отмечал руководитель региона.