Москва, 14 февраля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В России растет число детей с ожирением: избыточной массой тела обладает один из 90 детей. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает 14 февраля RT.

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Дети наиболее уязвимы перед проблемой неправильного питания. Диагноз «ожирение» поставлен более чем 300 тыс. российских детей, указала она.

Показатель выше у детей дошкольного и школьного возраста. У каждого пятого ребенка масса тела — выше нормы. Исправить ситуацию поможет защита детей на законодательном уровне, а также формирование «правильного пищевого поведения» с раннего возраста, добавила Попова.

По данным Роспотребнадзора, с 2012 года в России в 2,3 раза выросло число взрослых людей с ожирением. Около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела.

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