Новосибирск, 14 февраля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. В Новосибирске правоохранительные органы задержали заместителя председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря. Как пишет «Континент Сибирь» со ссылкой на свои источники, Иван Благодырь конвоирован во Владивосток.

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В Следственном управлении СКР по Новосибирской области эту информацию пока не комментируют, так же как и в СО РАН.

Отметим, что Иван Благодырь стал заместителем председателя СО РАН Валентина Пармона по организационному развитию 24 ноября 2017 года. В его обязанности входит управление имуществом. 11 февраля местные СМИ сообщили, что СО РАН в ближайшее время может лишиться имущества, земли и строений в новосибирском Академгородке в пользу Сибирского территориального управления Министерства высшего образования и науки России.

Известно также, что в 2012 году Иван Благодырь возглавлял «Инновационную компанию САН», а с июня 2012 по октябрь 2013 года был заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока, позже — с 2014 года — исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области.