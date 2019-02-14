Пекин, 14 февраля, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Около 60 человек будут наказаны в связи со взрывом на химическом предприятии в провинции Сычуань на юге Китая, в июле 2018 года, в результате которого погибли 19 рабочих и пострадали еще 12 человек, сообщает 13 февраля агентство Синьхуа.

Luc Viatour Взрыв

Взрыв произошел на предприятии компании Yibin Hengda Technology Co., Ltd, расположенном в индустриальном парке уезда Цзянань города Ибинь 12 июля. Прямой материальный ущерб составил 41,4 млрд юаней ($6,1 млн).

Пятнадцать человек, включая законного представителя фирмы Ли Гуанхуэя, были переданы судебным органам, сообщили в провинциальном бюро по чрезвычайным ситуациями. Четыре человека, включая директора бюро по безопасности труда и охране окружающей среды индустриального парка находятся под следствием со стороны местной дисциплинарной инспекции и надзорных органов.

Еще 44 человека, включая заместителя директора административного комитета индустриального парка получат административные взыскания в связи с нарушением безопасности труда. Расследование выявило, что рабочие насыпали неверные химикаты во время производства, что привело к мощному взрыву.

Главная же проблема заключается в том, что производственные мощности предприятия были возведены незаконно и без получения правительственного разрешения. В то же время, все причастные правительственные ведомства не провели надлежащего надзора за предприятием.

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