Гаага, Нидерланды, 14 февраля, 2019, 02:41 — ИА Регнум. Приемлемым счел Международный суд ООН иск Тегерана к Вашингтону по поводу блокировки активов Ирана, сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Комментируя решение суда, его председатель Абдулкави Ахмед Юсуф уточнил формулировку: «предварительные возражения Соединенных Штатов, касающиеся приемлемости» претензий Тегерана, «единогласно отклонены».

Речь идет об иске, поданном Центробанком Ирана в 2016 г. и касавшемся претензий иранских властей к Штатам, Верховный суд которых заморозил иранские активы. Пока вопрос о том, сумеет ли Тегеран добиться от Вашингтона компенсации, остается открытым.

Напомним, иранские активы на сумму в два миллиарда долларов были заблокированы Верховным судом США три года назад. Американцы обвинили Иран в причастности к гибели пехотинцев в Бейруте в 1983 г.

Иран в Вашингтоне заклеймили «спонсором терроризма». Заблокированные средства американская сторона решила направить родственникам погибших военных.